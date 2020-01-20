Україна та Іран обговорять передачу чорних скриньок збитого літака [ Редактировать ]
З офіційними вибаченнями до Києва прибув міністр інфраструктури Ірану - Мохаммад Есламі. Про це повідомив глава МЗС Вадим Пристайко.
З представником іранського уряду мають обговорити питання передачі чорних скриньок збитого українського літака. Україна також вимагає створення групи, яка працюватиме в Ірані. Планують обговорити й виплату компенсацій сім'ям загиблих в авіакатастрофі.
"Саме сьогодні ведеться обговорення і є підстави у української до іранської сторони в першу чергу доступитись до даних, які є в скриньках. Ми все ж таки вимагаємо, щоб ці скриньки були передані нам і ми вважаємо, що для іранської сторони це теж буде свідченням їх готовності до відкритого діалогу і проілюструвати, що вони хочуть чіткого і чесного незаангажованого розслідування цієї трагедії", - говорить Вадим Пристайко, міністр закордонних справ України.
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