З офіційними вибаченнями до Києва прибув міністр інфраструктури Ірану - Мохаммад Есламі. Про це повідомив глава МЗС Вадим Пристайко.

З представником іранського уряду мають обговорити питання передачі чорних скриньок збитого українського літака. Україна також вимагає створення групи, яка працюватиме в Ірані. Планують обговорити й виплату компенсацій сім'ям загиблих в авіакатастрофі.

"Саме сьогодні ведеться обговорення і є підстави у української до іранської сторони в першу чергу доступитись до даних, які є в скриньках. Ми все ж таки вимагаємо, щоб ці скриньки були передані нам і ми вважаємо, що для іранської сторони це теж буде свідченням їх готовності до відкритого діалогу і проілюструвати, що вони хочуть чіткого і чесного незаангажованого розслідування цієї трагедії", - говорить Вадим Пристайко, міністр закордонних справ України.