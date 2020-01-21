В Индонезии нашли сидящий на диване человеческий скелет. Об этом сообщает Asia One.

Мужчина по имени Йохан Рисмана пять лет назад купил двухэтажный дом. Все эти годы в помещении никто не жил. Только в январе 2020 года помощник владельца здания Сахерман приехал проверить, все ли в порядке с домом и прилегающей территорией.

Во дворе оказался постриженным газон, на огороде росли съедобные клубни. Окна в доме были выбиты, а входная дверь открыта нараспашку.

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Зайдя в дом первым, что увидел помощник, был человеческий скелет, который сидит на диване. На скелет был накинут синий плащ.

Местные правоохранители сразу отметили, что будет сложно установить личность человека. Сейчас останки исследуют специалисты. Пока неизвестно, кому именно, мужчине или женщине, принадлежал скелет. Также невыясненной является и причина смерти.

Ранее мы писали о том, что в подвале жилого дома нашли трупы троих мужчин. Кроме того сообщалось о том, что в Харькове на детской площадке нашли труп. А также в Днепре трагически скончался сторож.