Импичмент Трампа: в Сенате открыли судебный процесс [ Редактировать ]
Во вторник, 21 января, в США начинается судебный процесс по делу об импичменте президента Дональда Трампа. Об этом сообщает DPA.
В процессе будет участвовать 100 членов верхней палаты Конгресса США. Они соберутся в 20:00 по киевскому времени на первый полноценный день рассмотрения дела.
Как выяснилось, это уже третий процесс по делу импичмента президента в истории США.
Мы писали, что процедура импичмента Трампа пройдет в ускоренном режиме. Республиканцы в Сенате США готовятся провести процесс в рамках импичмента президента Дональда Трампа в ускоренном режиме.
Ранее сообщалось, когда начнется процедура импичмента президента США Дональда Трампа, а также США ужесточили санкции против Ирана. По словам американского президента, санкции против Тегерана уже были введены. Трамп подчеркнул, что санкции были существенно ужесточены.
Добавим, что Конгресс США ограничил полномочия Трампа по Ирану. Нижняя палата американского парламента проголосовала за резолюцию, направленную на ограничение военных полномочий президента США Дональда Трампа.
по теме
Украина отправляет самую молодую экспедицию в Антарктиду
Группа украинских ученых из 12 участников отправятся в экспедицию в Антарктиду
У Трампа анонсировали двусторонние встречи в Давосе
Президент США Дональд Трамп проведет встречи с лидерами Ирака, Пакистана, Швейцарии и ЕС
Собака с "удивленными глазами" поразила сеть своей историей
В США заводчик хаски отдал в приют щенка по имени Джубили
Настя Каменских в купальнике "взорвала" сеть пикантным фото
Известная артистка Настя Каменских показала фото с отдыха в Мексике
В Китае произошло мощное землетрясение
В Китае произошло страшное землетрясение