Во вторник, 21 января, в США начинается судебный процесс по делу об импичменте президента Дональда Трампа. Об этом сообщает DPA.

В процессе будет участвовать 100 членов верхней палаты Конгресса США. Они соберутся в 20:00 по киевскому времени на первый полноценный день рассмотрения дела.

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Как выяснилось, это уже третий процесс по делу импичмента президента в истории США.

Мы писали, что процедура импичмента Трампа пройдет в ускоренном режиме. Республиканцы в Сенате США готовятся провести процесс в рамках импичмента президента Дональда Трампа в ускоренном режиме.

Ранее сообщалось, когда начнется процедура импичмента президента США Дональда Трампа, а также США ужесточили санкции против Ирана. По словам американского президента, санкции против Тегерана уже были введены. Трамп подчеркнул, что санкции были существенно ужесточены.