В среду, 22 января, в социальной сети Twitter зафиксировали сбой. Так, проблемы в работе Twitter наблюдаются в ряде стран по всему миру. Об этом сообщает сервис Downdetector, передает "УНН".

Чаще всего с неполадками, которые фиксируются примерно с 01:14 по киевскому времени, сталкиваются пользователи в США, Великобритании, Франции, Нидерландах, Японии, Мексике, Бразилии и ЮАР. В Украине сообщают о проблемах только в Киеве.

По данным Downdetector, большая часть пользователей испытывает проблемы с приложением для устройств под управлением Android (74%). Еще 18% жалуются на работу сайта. Около 7% пользователей сообщают о сбоях в работе приложения для устройств от Apple.

Раньше сообщалось о том, что Facebook массово удаляет пользователей. А также в Instagram пропали лайки.

Добавим, что ранее podrobnosti.ua писали о том, что в Instagram появилась новая функция. Кроме того, в смартфонах Android обнаружили опасную уязвимость.