У Чилі заарештували італійську туристку [ Редактировать ]
У Чилі заарештували італійську туристку. Жінку звинувачують у вандалізмі - вона обмалювала скелі у заповіднику в Патагонії. Порушниця виклала світлини із зображенням своєї "творчості" у соцмережах. За ними її і вирахували.
Національний парк Торрес дель Пайне у Чилі відомий своїми недоторканними гірськими пейзажами. До багатьох його куточків вхід туристам заборонений. Працівники парку вже змили наскельний живопис італійки. Затриманій загрожує чималИй штраф.
по теме
П'ять тисяч черепах вилучили турецькі прикордонники
Крихітних рептилій везли контрабандисти у схованці, облаштованій у дверцятах легкового автомобіля. Зупинили машину в місті Артвін, що на кордоні з Грузією
Удари російської авіації в Сирії: загинули цілі родини
Щонайменше 40 цивільних загинули внаслідок авіаударів російської авіації в Сирії. Серед них цілі родини з дітьми. Нальоти здійснили на території провінцій Алеппо та Ідліб, які не контролюють проурядові війська
Наїзд на пішохода: маленький Єгор потребує термінової допомоги
10 наїздів на пішоходів від початку року. Така невтішна статистика на дорогах Черкас. Серед потерпілих - 4 річний хлопчик Єгор
Керівництво місії ОБСЄ відвідало передові рубежі на сході України
Це був перший візит на Донбас нового голови місії Еді Рами. Разом з українськими військовими відвідали КПВВ "Станиця Луганська". Еді Рама заявив - ОБСЄ зробить усе можливе, щоб досягти стійкого перемир'я на Сході
Сміттєвий скандал: поблизу Хотина незаконно скидають відходи зі Львова
Гори сміття Дмитро Потемковський побачив цими вихідними біля Хотина. Непотріб вивалили прямо на дорозі. Ще частину - вивантажили у лісі поруч