У Чилі заарештували італійську туристку. Жінку звинувачують у вандалізмі - вона обмалювала скелі у заповіднику в Патагонії. Порушниця виклала світлини із зображенням своєї "творчості" у соцмережах. За ними її і вирахували.

Національний парк Торрес дель Пайне у Чилі відомий своїми недоторканними гірськими пейзажами. До багатьох його куточків вхід туристам заборонений. Працівники парку вже змили наскельний живопис італійки. Затриманій загрожує чималИй штраф.