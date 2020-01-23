Як вберегтися українцям від коронавірусу розповіли сьогодні на брифінгу в МОЗ.

Тим, хто нещодавно відвідував регіони Китаю і відчуває нездужання - медики рекомендують терміново звернутися до свого сімейного лікаря. Особливу увагу українцям радять приділити правилам гігієни та уникати контакту з хворими. Чиновники переконують, в Україні поки що жодного випадку інфікування, але підготовку до можливого спалаху вірусу- вже почали. Відтепер, літаки з Китаю - зустрічатимуть спеціальні санітарні групи, і обстежуватимуть пасажирів.

"О першій годині дня прибув літак з пасажирами з Сан'ї, це КНР і лабараторно-санітарними підгрупами Мінохорони здоров'я було також проведено прийом цього літака, не запроваджується ніяких додаткових засобів догляду за пасажирами , але разом з членами екіпажу проводиться спільне опитування або перевірка наявності звернень або поганого самопочуття", - говорить Ігор Кузін, в.о. генерального директору Центру громадського здоров'я.