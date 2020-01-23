Як вберегтися українцям від коронавірусу [ Редактировать ]
Як вберегтися українцям від коронавірусу розповіли сьогодні на брифінгу в МОЗ.
Тим, хто нещодавно відвідував регіони Китаю і відчуває нездужання - медики рекомендують терміново звернутися до свого сімейного лікаря. Особливу увагу українцям радять приділити правилам гігієни та уникати контакту з хворими. Чиновники переконують, в Україні поки що жодного випадку інфікування, але підготовку до можливого спалаху вірусу- вже почали. Відтепер, літаки з Китаю - зустрічатимуть спеціальні санітарні групи, і обстежуватимуть пасажирів.
"О першій годині дня прибув літак з пасажирами з Сан'ї, це КНР і лабараторно-санітарними підгрупами Мінохорони здоров'я було також проведено прийом цього літака, не запроваджується ніяких додаткових засобів догляду за пасажирами , але разом з членами екіпажу проводиться спільне опитування або перевірка наявності звернень або поганого самопочуття", - говорить Ігор Кузін, в.о. генерального директору Центру громадського здоров'я.
по теме
Спалах нового коронавірусу: у Китаї ізолювали два міста
Кількість інфікованих в країні зросла, 17 людей померло. Надзвичайний комітет Всесвітньої організації охорони здоров'я - засідає в Женеві, щоб оцінити рівень небезпеки
Коронавирус в Китае: число заразившихся растет
По мнению ученых, число потенциально зараженных новым видом короновируса в Китае может достигать 1700 человек
МОЗ України проведе брифінг щодо поширення нового коронавірусу
Актуальну інформацію громадянам мають надати представники МОЗ та всесвітньої організації охорони здоров'я
Пасажирів з Китаю в аеропортах госпіталізують із ознаками застуди
Новий вірус уже зафіксували в Австралії, Філіппінах, Таїланді, Японії, Південній Кореї, США, та Росії. Лікарі підтвердили, недуга передається від людини до людини
Коронавирус продолжает "убивать" людей: количество жертв инфекции возросло
В китайском городе Ухань, количество инфицированных достигло 258 человек