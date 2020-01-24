Из-за вспышки коронавируса закрывается Disneyland [ Редактировать ]
Шанхайский Disneyland временно закрывается из-за вспышки смертельно опасного коронавируса. Об этом сообщает AFP.
Известно, что парк развлечений будет закрыт с 25 января.
"Шанхайский Диснейленд будет закрыт до дальнейшего уведомления из-за смертельной вспышки вируса в Китае. Специальные праздники были подготовлены к Лунному Новому "Мышиному году" в доме Микки Мауса", - говорится в сообщении.
#UPDATE Shanghai Disneyland to close until further notice due to a deadly virus outbreak in China.— AFP news agency (@AFP) January 24, 2020
Special celebrations had been prepared for the Lunar New "Year of the Mouse" at the home of Mickey Mouse https://t.co/yzoeGUoOpw pic.twitter.com/pNWPNDpwsc
А наивысший уровень реагирования на чрезвычайную ситуацию в связи со вспышкой коронавируса объявлен в Пекине.
Раньше сообщалось о том, что с 23 января в Китае ввели временный запрет покидать город для жителей Уханя из-за заболеваний новым вирусом, который вызывает пневмонию и является смертельным.
Кроме того, украинских туристов также предупреждают об опасном вирусе в Китае. Новая форма пневмонии напугала медиков, поскольку они ранее с подобным штаммом не сталкивались. А в изолированном из-за смертельного коронавируса городе Ухань, жители устраивают драки за еду в супермаркетах.
А тем временем в США начали разрабатывать вакцину от страшного вируса.
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