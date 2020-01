Шанхайский Disneyland временно закрывается из-за вспышки смертельно опасного коронавируса. Об этом сообщает AFP.

Известно, что парк развлечений будет закрыт с 25 января.

"Шанхайский Диснейленд будет закрыт до дальнейшего уведомления из-за смертельной вспышки вируса в Китае. Специальные праздники были подготовлены к Лунному Новому "Мышиному году" в доме Микки Мауса", - говорится в сообщении.

