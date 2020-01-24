Всемирная организация здравоохранения рекомендует всем странам мира быть готовым принять меры по сдерживанию нового коронавируса. Об этом сообщает Российская служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

"Странам следует уделять особое внимание сокращению числа случаев инфицирования людей, предотвращению вторичной передачи и международного распространения и содействию международному реагированию посредством межсекторальной коммуникации и сотрудничества, а также активного участия в пополнении знаний о вирусе и заболевании, а также в продвижении вперед научных исследований. Странам также следует следовать рекомендациям ВОЗ в отношении поездок", - говорится в сообщении.

Известно, число заболевших новым коронавирусом в Сингапуре увеличилось до трех человек.

Раньше сообщалось о том, что с 23 января в Китае ввели временный запрет покидать город для жителей Уханя из-за заболеваний новым вирусом, который вызывает пневмонию и является смертельным.

Кроме того, украинских туристов также предупреждают об опасном вирусе в Китае. Новая форма пневмонии напугала медиков, поскольку они ранее с подобным штаммом не сталкивались. А в изолированном из-за смертельного коронавируса городе Ухань, жители устраивают драки за еду в супермаркетах.

А тем временем в США начали разрабатывать вакцину от страшного вируса.