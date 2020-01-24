Смертельный коронавирус: первые симптомы заболевания [ Редактировать ]
В Китае продолжает распространяться смертельно опасный коронавирус. Инфекция пока еще не добралась до Украины, но врачи просят быть осторожными и при появлении симптомов сразу же обращаться в больницу. Так, медики впервые рассказали о первых признаках китайского вируса. Об этом пишет "Инсайдер".
Список симптомов:
- Головная боль
- Насморк
- Боль в груди
- Пневмония
- Лихорадка
- Повышенная температура
- Ускоренное сердцебиение
- Проблемы с дыханием
Профилактика коронавируса:
- регулярно мыть руки с мылом;
- избегать тесного контакта с людьми с симптомами простуды или гриппа;
- хорошо проваривать мясо и яйца перед употреблением в пищу;
- избегать незащищенных контактов с дикими животными и домашним скотом.
Вирус очень заразен, а инкубационный период, то есть время до появления симптомов, составляет от 2 дней до 2 недель.
Напомним, что новая форма пневмонии напугала медиков, поскольку они ранее с подобным штаммом не сталкивались. Однако они нашли способ лечения. А в изолированном из-за смертельного коронавируса городе Ухань, жители устраивают драки за еду в супермаркетах.
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