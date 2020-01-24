В Китае продолжает распространяться смертельно опасный коронавирус. Инфекция пока еще не добралась до Украины, но врачи просят быть осторожными и при появлении симптомов сразу же обращаться в больницу. Так, медики впервые рассказали о первых признаках китайского вируса. Об этом пишет "Инсайдер".

Список симптомов:

Головная боль

Насморк

Боль в груди

Пневмония

Лихорадка

Повышенная температура

Ускоренное сердцебиение

Проблемы с дыханием

Профилактика коронавируса:

регулярно мыть руки с мылом;

избегать тесного контакта с людьми с симптомами простуды или гриппа;

хорошо проваривать мясо и яйца перед употреблением в пищу;

избегать незащищенных контактов с дикими животными и домашним скотом.

Вирус очень заразен, а инкубационный период, то есть время до появления симптомов, составляет от 2 дней до 2 недель.

Напомним, что новая форма пневмонии напугала медиков, поскольку они ранее с подобным штаммом не сталкивались. Однако они нашли способ лечения. А в изолированном из-за смертельного коронавируса городе Ухань, жители устраивают драки за еду в супермаркетах.