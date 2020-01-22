Огонь и столбы дыма: в Киеве горит мебельный магазин (видео) [ Редактировать ]
В среду, 22 января, в Киеве на Петропавловской Борщаговке случилось происшествие. Известно, что в районе обойного рынка горит мебельный магазин. Об этом сообщает dtp.kiev.ua.
Известно, что на месте работают бойцы ГСЧС. Подробности и причины возгорания пока остаются неизвестными.
Видео с места серьезного пожара мебельного магазина/склада Напомним, в Киеве на Петропавловской Борщаговке в районе обойного рынка горит мебельный магазин/склад. На месте бойцы #ГСЧС. Подробности возгорания устанавливаются.
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Раньше сообщалось о том, что у здания Европарламента мужчина облил себя бензином и поджег. А также в Ривненской многоэтажке произошел взрыв.
Мы также писали о том, что в Луцке случился пожар, во время которого погиб 73-летний мужчина.
Добавим, что в Харькове мужчина принес на работу гранату и угрожал взорвать ее. Правоохранителям удалось задержать злоумышленника.
Также, в Киевской области в страшном пожаре погибли отец и двое детей.
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