В среду, 22 января, в Киеве на Петропавловской Борщаговке случилось происшествие. Известно, что в районе обойного рынка горит мебельный магазин. Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

Известно, что на месте работают бойцы ГСЧС. Подробности и причины возгорания пока остаются неизвестными.

Раньше сообщалось о том, что у здания Европарламента мужчина облил себя бензином и поджег. А также в Ривненской многоэтажке произошел взрыв.

Мы также писали о том, что в Луцке случился пожар, во время которого погиб 73-летний мужчина.

Добавим, что в Харькове мужчина принес на работу гранату и угрожал взорвать ее. Правоохранителям удалось задержать злоумышленника.

Также, в Киевской области в страшном пожаре погибли отец и двое детей.