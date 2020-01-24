І знову імпічмент. На тижні, що минає, Сенат США почав процес щодо відсторонення від влади Дональда Трампа. Гучні слова, емоційні дискусії. Водночас, фінал у принципі відомий - республіканці, а у них в Сенаті більшість, свого президента не здадуть, явно ж виправдають.

Навіщо тоді всі ці суперечки та емоції? Чому демократи не припиняють тиснути на Трампа та його партію? І коли сенатори оголосять вирок? Дмитро Анопченко - із прогнозом, як все розвиватиметься далі.

Те, що відбувається в Конгресі, до болю нагадує політичний серіал - настільки всі дбають про телевізійну "картинку". Кожен крок на камеру, кожна заява максимально ефектна, аби прозвучала в новинах. Конгресмени, які представляють обвинувачення, так звані "менеджери імпічменту") навіть рухаються кулуарами, заздалегідь попередивши пресу - і чекають доки оператори виставлять камери!

Політики з обох таборів не приховують: усе це політичний театр у шалено красивих декораціях. Утім, питання лише одне - а скільки ця "вистава"триватиме? Два тижні - як пропонують республіканці - чи більше?

Це питання поки відкрите. Чи запрошувати свідків і яких? Скільки триватимуть допити все визначать лише наступного тижня. І якщо вірити кулуарним розмовам є два сценарії. Перший, його лобіює особистий адвокат президента Руді Джуліані, влаштувати гучний процес. Це дасть можливість не стільки виправдати Трампа, скільки вдарити по демократах. Звинувативши їх у спробах завдяки Україні не дати Трампу перемогти у 2016. Подейкують, є вже люди зі "списку Джуліані", які готові під присягою це підтвердити.

Другий план, і його відстоюють сенатори, провести все максимально швидко і безконфліктно. Закінчити до четвертого лютого, коли президенту зі щорічним зверненням до нації у Конгресі виступати. Республіканська політична еліта "свого" президента не "здасть", але й не хоче, щоб Сенат використовували для політичних чвар. Як не дивно, тут у них схожа позиція із демократами.

"Люди, які дають свідчення, повинні мати стосунок до справи. І знати про обвинувачення проти президент. Нам не потрібні перші-ліпші свідки, які просто відволікатимуть американців від правди", - говорить Чак Шумер, лідер демократів у Сенаті.

Тож перші три дні (включно із сьогоднішнім) противники просто обмінюються "ударами", дискусія в залі Сенату. І хоча це часто порівнюють із судовими слуханнями, коли спостерігаєш за ними з балкону преси це не схоже на суд! Бо захист Трампа не виправдовується, а йде в атаку!

"Ми тут навіщо, взагалі? У нас імпічмент через один телефонний дзвінок? Або через спроби останні три роки повалити президента, обраного американським народом? І це роблять за 10 місяців до виборів? Дуже небезпечна гра", - вважає Джей Секулов, юрист президента США.

Цей меседж: "скоро вибори, хай американці самі й вирішують, потрібен їм Трамп, чи ні", технологи Білого дому просувають на всіх рівнях.

"Нехай виборці вирішують! Те, чого вимагає Палата представників - суперечить бажанням людей, що голосували у 2016. Якщо вони захочуть щось змінити - то зроблять це за допомогою голосування, а не імпічменту. Логічно ж? А замість цього ми обираємо шлях, який роз'єднує", - говорить Рон Джонсон, сенатор-республіканець.

Америка і справді роз'єднана. От тільки ті, хто "за" імпічмент - активні та яскраві. Не тільки біля Конгресу з плакатами чергують, але й організовують гучні акції, що привертають увагу журналістів. Ось зібралися на Union station - Вашингтонському вокзалі.

Секрет таких мітингів простий: побільше креативу - і тебе точно по всіх каналах покажуть. Звідси і яскраві костюми, і "перформанси", коли на мотив популярних мелодій співають про "героїв імпічменту"демократів, а прихильників Трампа - висміюють.

Далі обіцяють пікетувати офіси сенаторів-республіканців. Мовляв, "ви все ще підтримуєте Трампа"? Тоді ми йдемо до вас!

"Ми прийдемо до кожного сенатора, змусимо їх діяти правильно! Бути на "світлій стороні", - говорить Кріс Чампан, агітує проти Трампа.

"Я постійно мітингую - відтоді як Трампа обрали. Країна при ньому деградує. Моє життя не буде таким, як раніше, допоки він на посаді", - пояснює Марі Сентклер, агітує проти Трампа.

Спостерігаючи за такими акціями (особисто або в новинах), мимоволі повіриш, що країна проти Трампа. Але варто від'їхати від Вашингтона - картинка одразу змінюється.

Пенсильванія один із так званих swing states - "штатів, що вагаються". На відміну він консервативного Техасу (де що б не трапилося, республіканця підтримають), або прогресивного Нью-Йорка (тут завжди за демократів голосують), у Пенсільванії немає явних фаворитів. Тривалий час демократів підтримували, 2016 за Трампа проголосували. Бо він обіцяв відновити вугільні шахти і промисловість. А тепер люди розділилися. Там де бізнес ожив - готові чинного президента і далі підтримувати. Де змін нема - імпічмент до душі.

Дійшло до смішного: два сусідні містечка, Шарлєруа і Аліквіппа немов рекламні Вілларібо і Віллабаджо хоч і розташовані поруч, а змагаються в усьому. В Шарлєруа - кожен за Трампа! За чашкою чаю в ресторанчику критикують конгресментів, які вирішили відсторонити від влади їх улюбленого президента.

"Це варто вже закінчувати! Мені аж не віриться, що таке відбувається! Конгресмени в нижній палаті свою роботу недоробили, надто вже поспішали імпічмент оголосити", - говорить Тім Маллой, вдячний Трампу за відновлення місцевих шахт.

"Ну може і сказав він щось не те, може і попросив зайвого. Але це не робить Трампа злочинцем", - говорить Флойд Мачаска, підтримує Трампа.

В Аліквіппі імпічмент підтримують. І у місцевому боулінг-клубі, а це в місті єдина розвага, за грою обговорюють шанси на виграш демократів.

"Навколо інших президентів було менше галасу. Може вони те ж саме робили, але назовні це ж не виходило", - говорить Джинні Августіно, підтримує імпічмент.

"Слухання щодо імпічменту геть нечесні - оскільки Трамп не дає слова свідкам. Нікому не дає можливості сказати те, що вони могли б", - говорить Маруло Монтіні, підтримує імпічмент.

Переконати жителів Аліквіппі оточення Трампа і не намагається все одно не вийде. А ось вчергове мобілізувати прихильників "завдання номер один",

Чим закінчиться американська політична драма - сумнівів в принципі немає. Сенат Трампа виправдає, там більшість у республіканців, тому жодних інших варіантів. Отже і боротьба зараз не за результат (він і без того відомий), а за те як сам процес вплине на виборців і на суспільні настрої.