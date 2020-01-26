В Афганистане ракета попала в вертолет с украинцами (видео) [ Редактировать ]
В субботу, 25 января, в Молдове сообщили, что в Афганистане напали на их вертолет, в экипаже которого были граждане Украины. Позже стало известно, что боевики Талибана выпустили ракету из гранатомета РПГ по уже находившемуся на земле вертолету. Об этом заявила пресс-секретарь Органа гражданской авиации Молдавии Ирина Бодоликэ, передает TV8.
Вертолет Ми-8 перевозил военнослужащих Национальной армии Афганистана, по другой версии - выполнял гуманитарную миссию по транспортировке продовольствия.
Отмечается, что на борту было три члена экипажа - двое украинцев и один молдаванин. Последний не пострадал, украинцев же доставили в больницу, где оказали помощь и выписали. Сейчас их жизни ничего не угрожает.
Напомним, членов экипажа подобрал другой вертолет, на борту которого были граждане Молдовы
Ранее сообщалось, что жуткая авиакатастрофа унесла жизни спасателей, а также у самолета "Руслан" во время взлета отказал двигатель.
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