Злочинний улов. Браконьєрський промисел у Дністрі сягнув промислових масштабів. Під загрозою зникнення цілі популяції видів. Як зупинити еколихо- з'ясувала Жанна Дутчак.

"Висипай подивимось, що хлопці нарибалили. Як ваша рибалка вдалася. О виризуб є. О Чоловіче".

Четверта ранку, берег Дністра. Десятки метрів сітки та мішки, заповнені рибою. Соми, сазани, лящі, білизна, білі амури, і навіть червонокнижні вирезуби - дев'яностокілограмовий улов намагалися вивезти браконьєри. На гарячому їх затримав рибоохоронний патруль.

"Дивися падло, всю яму вигріб. Всю звиріну в Галицькому районі".

"Помітили завдяки тепловізору. На воді дві особи, в надувному човні, які рухалися якраз на зимувальну яму. І зазняли, як вони клали сітки", - говорить Сергій Скляр, головний держінспектор Івано-Франківського рибоохоронного патруля.

Від початку року тільки на Дністрі вилучили вже більше двох кілометрів такої сітки, - розказують інспектори. Зима цьогоріч тепла, риба мігрує косяками.

Зараз ми на березі Дністра, поблизу села Ізупіль. Глибина річки тут сягає більше п'яти метрів, це так звана зимувальна яма, де в цю пору скупчується велика кількість риби.

І майже одразу інспектори рибоохоронного патруля натрапляють на двоє тенет.

Десь по пятдесят-шістдесят метрів довжиною дві сітки. Сітка потрійна може і велика риба попастись, це на велику рибу і кидали, але так як така погода, рибка просто не рухається.

У пастці тільки один короп та кілька раків. Поруч біля берега знаходимо пришвартовані дерев'яні човни.

"Ось подивіться наскільки знахабніли браконьєри. Стоять три човни, на яких вони стабільно виходять на воду і кидають своє заборонені знаряддя для лову. То по цілому Дністру така ситуація", - говорить Тарас Кузьмин, головний державний інспектор Івано-Франківського рибоохоронного патруля.

Чи ненайбільша на території України кількість червонокнижної риби - в Дністрі. Та через порушників річка втрачає цілі популяції видів, кажуть фахівці. І не тільки рідкісних.

"Пішла тенденція зменшення популяції єржа, насара. Взагалі його нема. Вязь зник з Дністра, хоча років двадцять поодинокі екземпляри попадали". - говорить Любомир Стрембіцький, начальник управління держагентства рибного господарства в Івано-Франківській області.

Низькі штрафи - до шестисот гривень - не зупиняють браконьєрів, - каже начальник управління рибного господарства. Важко й патрулю боротись з порушниками. На п'ятнадцять тисяч кілометрів річок всього чотирнадцять інспекторів. Бракує обладнання. Єдиний тепловізор позичили активісти. Як і холодильну камеру для зберігання речових доказів.

"Ви бачите, що один улов - це майже плавна камера. Якщо ми не надали в суді речові докази суд визнає порушника невинним", - Любомир Стрембіцький, начальник управління Держагенства рибного господарства в Івано-Франківській області.

Маленьке приміщення управління рибного господарства нині ділить зі станцією швидкої медичної допомоги. А ще має геть зношений автопарк. По допомогу вже звернулися до місцевої влади. Сподіваються, якщо не все, то бодай найнеобхідніше отримають.