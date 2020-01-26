Браконьєрський промисел у Дністрі сягнув промислових масштабів [ Редактировать ]
Злочинний улов. Браконьєрський промисел у Дністрі сягнув промислових масштабів. Під загрозою зникнення цілі популяції видів. Як зупинити еколихо- з'ясувала Жанна Дутчак.
"Висипай подивимось, що хлопці нарибалили. Як ваша рибалка вдалася. О виризуб є. О Чоловіче".
Четверта ранку, берег Дністра. Десятки метрів сітки та мішки, заповнені рибою. Соми, сазани, лящі, білизна, білі амури, і навіть червонокнижні вирезуби - дев'яностокілограмовий улов намагалися вивезти браконьєри. На гарячому їх затримав рибоохоронний патруль.
"Дивися падло, всю яму вигріб. Всю звиріну в Галицькому районі".
"Помітили завдяки тепловізору. На воді дві особи, в надувному човні, які рухалися якраз на зимувальну яму. І зазняли, як вони клали сітки", - говорить Сергій Скляр, головний держінспектор Івано-Франківського рибоохоронного патруля.
Від початку року тільки на Дністрі вилучили вже більше двох кілометрів такої сітки, - розказують інспектори. Зима цьогоріч тепла, риба мігрує косяками.
Зараз ми на березі Дністра, поблизу села Ізупіль. Глибина річки тут сягає більше п'яти метрів, це так звана зимувальна яма, де в цю пору скупчується велика кількість риби.
І майже одразу інспектори рибоохоронного патруля натрапляють на двоє тенет.
Десь по пятдесят-шістдесят метрів довжиною дві сітки. Сітка потрійна може і велика риба попастись, це на велику рибу і кидали, але так як така погода, рибка просто не рухається.
У пастці тільки один короп та кілька раків. Поруч біля берега знаходимо пришвартовані дерев'яні човни.
"Ось подивіться наскільки знахабніли браконьєри. Стоять три човни, на яких вони стабільно виходять на воду і кидають своє заборонені знаряддя для лову. То по цілому Дністру така ситуація", - говорить Тарас Кузьмин, головний державний інспектор Івано-Франківського рибоохоронного патруля.
Чи ненайбільша на території України кількість червонокнижної риби - в Дністрі. Та через порушників річка втрачає цілі популяції видів, кажуть фахівці. І не тільки рідкісних.
"Пішла тенденція зменшення популяції єржа, насара. Взагалі його нема. Вязь зник з Дністра, хоча років двадцять поодинокі екземпляри попадали". - говорить Любомир Стрембіцький, начальник управління держагентства рибного господарства в Івано-Франківській області.
Низькі штрафи - до шестисот гривень - не зупиняють браконьєрів, - каже начальник управління рибного господарства. Важко й патрулю боротись з порушниками. На п'ятнадцять тисяч кілометрів річок всього чотирнадцять інспекторів. Бракує обладнання. Єдиний тепловізор позичили активісти. Як і холодильну камеру для зберігання речових доказів.
"Ви бачите, що один улов - це майже плавна камера. Якщо ми не надали в суді речові докази суд визнає порушника невинним", - Любомир Стрембіцький, начальник управління Держагенства рибного господарства в Івано-Франківській області.
Маленьке приміщення управління рибного господарства нині ділить зі станцією швидкої медичної допомоги. А ще має геть зношений автопарк. По допомогу вже звернулися до місцевої влади. Сподіваються, якщо не все, то бодай найнеобхідніше отримають.
по теме
Український кримінальний бойовик: в Україні відбулась прем’єра найочікуванішого фільму "Екс"
Стрічку зняли за підтримки Держкіно та Міністерства культури. ЇЇ прем'єра стала однією з найочікуваніших цієї зими
В Україні оприлюднили дані першого електронного перепису населення
Перший крок до прозорих виборів. В Україні оприлюднили дані першого електронного перепису населення. В уряді кажуть - цифри виявилися більш втішними, ніж очікували
Нова реальність та нові виклики для України: Фонд Віктора Пінчука провів щорічний Український сніданок в Давосі
Україна - 2020 нова реальність, нові виклики. Це тема цьогорічного Українського сніданку в Давосі, який традиційно організовує Фонд Віктора Пінчука
Уряд оприлюднив результати оцінки кількості населення
Оцінювання було пробне - так званий електронний перепис. Зкрема, дані надавалися й мобільними операторами
В Україні відзначають День Соборності
Це свято народної єдності у пам'ять про підписання в 1919 році акту Злуки - воз'єднання Української та Західноукраїнської Народних республік