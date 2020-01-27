На борту вертолета кроме погибшего баскетболиста Коби Брайанта было еще восемь человек. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники и официальные лица.

По словам начальника пожарной охраны округа Лос-Анджелес Дэрила Осби, крушение вертолета произошло в 30 милях к северо-западу от центра Лос-Анджелеса.

Напомним, что легенда баскетбола Коби Брайант погиб в авиакатастрофе 26 января. По первоначальным данным, на борту вертолета находились еще три человека. Это был частный вертолет.

Мы писали о том, что скончался известный актер и звезда "Монти Пайтона". А также podrobnosti.ua сообщали о том, что умер легендарный музыкант. Позже стало известно, что вместе с легендой погибла его 13-летняя дочь Джианна-Мария Оноре. Девочка летела на свою игру по баскетболу

Смотрите также жуткие кадры с места катастрофы.

Ранее сообщалось, что умер известный британский музыкант. А также мы писали о том, что умер звезда сериала "Американская история ужасов". Он ушел из жизни в возрасте 27 лет. Артист боролся с психическим расстройством и зависимостью.