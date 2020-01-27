Смерть Коби Брайанта: появились новые детали катастрофы [ Редактировать ]
На борту вертолета кроме погибшего баскетболиста Коби Брайанта было еще восемь человек. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники и официальные лица.
По словам начальника пожарной охраны округа Лос-Анджелес Дэрила Осби, крушение вертолета произошло в 30 милях к северо-западу от центра Лос-Анджелеса.
Напомним, что легенда баскетбола Коби Брайант погиб в авиакатастрофе 26 января. По первоначальным данным, на борту вертолета находились еще три человека. Это был частный вертолет.
Мы писали о том, что скончался известный актер и звезда "Монти Пайтона". А также podrobnosti.ua сообщали о том, что умер легендарный музыкант. Позже стало известно, что вместе с легендой погибла его 13-летняя дочь Джианна-Мария Оноре. Девочка летела на свою игру по баскетболу
Смотрите также жуткие кадры с места катастрофы.
Ранее сообщалось, что умер известный британский музыкант. А также мы писали о том, что умер звезда сериала "Американская история ужасов". Он ушел из жизни в возрасте 27 лет. Артист боролся с психическим расстройством и зависимостью.
по теме
Коби Брайант разбился в авиакатастрофе
Отмечается, что Брайант и еще три человека летели на частном самолете в Калифорнии
У Лондоні вшанували пам'ять жертв авіакатастрофи в Ірані
У Лондоні міністр закордонних справ Вадим Пристайко обговорює катастрофу українського літака - він зустрічається із колегами із Великої Британії, Канади, Швеції та Афганістану
Зірки спорту та шоу-бізнесу долучилися до антиурядових протестів у Ірані
Збиття українського "Боїнга" спонукало іранських знаменитостей відверто заговорити про утиски режиму і думати про еміграцію
Людський фактор: Іран визнав, що український "Боїнг" збили
"Людський фактор". Іран визнав, що український "Боїнг" у небі над Тегераном - збили. Чому влада країни більше не заперечує очевидне?
Вибухи гранат на Хмельниччині та у Харкові: загинули люди
Двоє людей загинули через вибухи гранат. Один випадок стався на Хмельниччині. У дворі поруч з п'ятиповерхівкою здетонувала РГД-5