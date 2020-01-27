Новітній пасажирський Boeing-777Х здійснив перший політ. Він стартував з аеропорту Сіетла і повернувся за чотири години.

Лайнер розрахований на 406 місць. Це найбільший пасажирський двомоторний літак. Розробники оснастили його складаними крилами, щоби борт не займав зайвого місця на летовищах.

Проте, його сертифікація стане для "Боїнга" складним випробуванням на тлі проблем з моделлю 737 MAX, адже помилки в її програмному забезпеченні забрали життя 336 людей під час двох авіакатастроф.

У разі успішного завершення всіх перевірок новий Боїнг почне виконувати пасажирські рейси вже наступного року.