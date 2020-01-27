На Донбасі загинули двоє українських військових [ Редактировать ]
Двоє українських військових загинули минулої доби на Сході: один внаслідок обстрілу, інший - підірвався на міні. Ще двоє армійців поранені.
Загалом, бойовики 12 разів порушили режим тиші. Атакували із заборонених Мінськом великокаліберних мінометів, кулеметів, БМП та гранатометів різних систем.
"Техника у них там постоянно гудит. И танки выезжают. За ДАПом они их прогревают. Я, как бивший танкист, - не перепутаю, знаю, как работают", - говорить позивний "Удав", військовослужбовець Збройних сил України.
по теме
Бойовики стягують бронетехніку до Донецького аеропорту
Залишки Донецького аеропорту - звідси постійно лунають звуки важкої техніки
На Донбасі зросла кількість ворожої техніки
Найгарячіша зона на східному фронті - за останній тиждень по цих позиціях бойовиками випущено мін та снарядів більше, аніж за останні кілька місяців
Війна на Донбасі: під Авдіївкою активізувалися ворожі снайпери
Передові позиції за Авдіївкою - лабіринт розбитих будинків, та пробитих і потрощених кулями і осколками парканів
Поблизу Золотого не стихає ворожа стрілянина
Ворожі провокації мають хаотичний характер - окупанти застосовують гранатомети та стрілецьку зброю
На Донбасі поранено українського військовослужбовця
Проти наших бійців використовували міномет та гранатомети, працювали ворожі снайпери