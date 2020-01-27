Двоє українських військових загинули минулої доби на Сході: один внаслідок обстрілу, інший - підірвався на міні. Ще двоє армійців поранені.

Загалом, бойовики 12 разів порушили режим тиші. Атакували із заборонених Мінськом великокаліберних мінометів, кулеметів, БМП та гранатометів різних систем.

"Техника у них там постоянно гудит. И танки выезжают. За ДАПом они их прогревают. Я, как бивший танкист, - не перепутаю, знаю, как работают", - говорить позивний "Удав", військовослужбовець Збройних сил України.