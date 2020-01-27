Юлия Левочкина переизбрана членом Мониторингового комитета ПАСЕ [ Редактировать ]
Народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юлия Левочкина переизбрана членом Комитета ПАСЕ по соблюдению обязательств государствами-членами Совета Европы (Мониторингового комитета ПАСЕ). Соответствующее решение было принято сегодня на заседании Бюро Ассамблеи.
В Мониторинговый комитет Юлию Левочкину делегировала группа социалистов (SOC), которая является самой большой по численности политической группой в ПАСЕ. В эту группу входят представители фракции "Оппозиционной платформы - за жизнь". Юлия Левочкина является членом Мониторингового комитета с 2012 года.
Очередная сессия ПАСЕ начала свою работу сегодня, 27 января, и продлится до пятницы. На ней впервые представлена делегация Верховной Рады 9 созыва. Предыдущую сессию Ассамблеи украинская делегация пропустила, так как не подала полномочия для утверждения. Напомним, ранее Юлия Левочкина выступала категорически против отказа от участия в осенней сессии ПАСЕ.
В январе 2020 года это решение украинской делегации было пересмотрено.
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