Крушение самолета в Афганистане: в авиакомпании опровергли информацию [ Редактировать ]
В понедельник, 27 января, в Афганистане, в провинции Газни, потерпел крушение пассажирский лайнер, но в авиакомпании Ariana Afghan Airlines эту информацию опровергли. Об этом представитель компании сообщил в интервью Ariana News.
Как сообщил исполняющий обязанности директора компании Мирваза Мирзаквала, самолеты Ariana Afghan Airlines не разбивались сегодня.
На станице компании в Facebook они также опровергли эту информацию.
"Все рейсы были выполнены успешно", - сообщается на странице авиаперевозчика.
Это уже второй случай авиакатастрофы с пассажирским самолетом за этот месяц. 8 января украинский самолет разбился в Иране. Позже Зеленский поручил провести расследование крушения. Также в Иране заявили, что не передадут черные ящики рухнувшего самолета. Кроме того, ряд авиакомпаний отказались от полетов над Ираном.
Западные спецслужбы назвали свою версию трагедии, а позже стало известно, что украинский Boeing могли сбить по ошибке. Также было опубликовано видео страшной катастрофы.
Кроме того, на днях появилось новое видео катастрофы. А в Кабмине назвали два сценария. Также президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель. Политики обсудили ситуацию вокруг катастрофы самолета МАУ.
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