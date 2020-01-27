В понедельник, 27 января, в Афганистане, в провинции Газни, потерпел крушение пассажирский лайнер, но в авиакомпании Ariana Afghan Airlines эту информацию опровергли. Об этом представитель компании сообщил в интервью Ariana News.

Как сообщил исполняющий обязанности директора компании Мирваза Мирзаквала, самолеты Ariana Afghan Airlines не разбивались сегодня.

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На станице компании в Facebook они также опровергли эту информацию.

"Все рейсы были выполнены успешно", - сообщается на странице авиаперевозчика.

Это уже второй случай авиакатастрофы с пассажирским самолетом за этот месяц. 8 января украинский самолет разбился в Иране. Позже Зеленский поручил провести расследование крушения. Также в Иране заявили, что не передадут черные ящики рухнувшего самолета. Кроме того, ряд авиакомпаний отказались от полетов над Ираном.