В среду, 15 января, стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель. Политики обсудили ситуацию вокруг катастрофы самолета МАУ в Тегеране. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Отмечается, что Меркель выразила соболезнования в связи с катастрофой украинского самолета в Иране. Владимир Зеленский поблагодарил за слова поддержки и готовность Германии взаимодействовать в расследовании катастрофы.

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Президент Украины также рассказал, что с первых дней на месте трагедии работала группа украинских специалистов. Сейчас в Иране остаются те из них, которые занимаются вопросами идентификации и репатриации тел погибших, а также вопросом "черных ящиков".

Зеленский отметил, что ожидает эффективное расследование и привлечение к уголовной ответственности виновных в сбивании самолета украинских авиалиний, а также на компенсации семьям погибших и компании-перевозчику. Президент Украины призвал Германию политически содействовать этому процессу.

Стороны также обсудили достигнутые договоренности по транзиту российского газа через территорию Украины в Европу. Зеленский заявил, что доволен достигнутым компромиссом и заключением нового контракта, и поблагодарил Германию за посредничество.

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