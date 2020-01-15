Авиакатастрофа в Иране: Зеленский обговорил трагедию с Меркель [ Редактировать ]
В среду, 15 января, стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель. Политики обсудили ситуацию вокруг катастрофы самолета МАУ в Тегеране. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
Отмечается, что Меркель выразила соболезнования в связи с катастрофой украинского самолета в Иране. Владимир Зеленский поблагодарил за слова поддержки и готовность Германии взаимодействовать в расследовании катастрофы.
Президент Украины также рассказал, что с первых дней на месте трагедии работала группа украинских специалистов. Сейчас в Иране остаются те из них, которые занимаются вопросами идентификации и репатриации тел погибших, а также вопросом "черных ящиков".
Зеленский отметил, что ожидает эффективное расследование и привлечение к уголовной ответственности виновных в сбивании самолета украинских авиалиний, а также на компенсации семьям погибших и компании-перевозчику. Президент Украины призвал Германию политически содействовать этому процессу.
Стороны также обсудили достигнутые договоренности по транзиту российского газа через территорию Украины в Европу. Зеленский заявил, что доволен достигнутым компромиссом и заключением нового контракта, и поблагодарил Германию за посредничество.
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