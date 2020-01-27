Компания Join UP, которая является одним из крупнейших туроператоров, а также осуществляет рейсы "Киев - Хайнань", намерена доставить находящихся в Китае граждан Украины 29 января и 1 февраля. Об этом сообщает пресс-служба Join UP.

В компании подчеркивают, что "с самого начала внимательно следили за развитием ситуации с коронавирусом, вспыхнувшим в Китае". "Компания Join UP решила приостановить полеты в Ханань 3-28 февраля", - говорится в сообщении пресс-службы.

"Несмотря на то, что Всемирная организация здравоохранения на данный момент не расценивает эту вспышку как чрезвычайную ситуацию мирового масштаба, а Министерство здравоохранения Украины и Госавиаслужба не рекомендуют прекращать сообщения между странами, мы приняли решение приостановить полетную программу в Китай на период с 3 февраля по 28 марта", - говорится в сообщении.

Компания отмечает, что безопасность туристов имеет наивысший приоритет. В частности, туристы, которые уже приобрели и оплатили туры на остров Ханань в ближайшие недели, имеют право на возврат стоимости тура. Также они имеют возможность выбрать альтернативный вариант для путешествия - Шри-Ланку, Египет и другие направления.

Ранее сообщалось о том, что с 23 января в Китае ввели временный запрет покидать город для жителей Уханя из-за заболеваний новым вирусом, который вызывает пневмонию и является смертельным.

Podrobnosti.ua также отмечали, что в "Борисполе" будут измерять температуру пассажирам из Китая. Также сообщалось, можно ли делать покупки на китайских сайтах без угрозы заразиться коронавирусом.

Новая форма пневмонии напугала медиков, поскольку они ранее с подобным штаммом не сталкивались. Однако они нашли способ лечения. В изолированном из-за смертельного коронавируса городе Ухань жители устраивают драки за еду в супермаркетах.