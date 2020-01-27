В Китае люди продолжают падать заживо посреди улицы. Об этом свидетельствуют кадры, опубликованные в социальных сетях.

Известно, что инфицированных заталкивают в скорую силой.



В это время, председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин объявил, что в стране критическая ситуация, коронавирус распространяется еще быстрее.

Количество погибших вследствие заражения коронавирусом уже составляет 80 человек,а около 3000 больны вирусом, почти у 6000 подозрение на инфекцию.

Тем времен в эпицентр вируса - китайском городе Ухань строят вторую клинику для инфицированных. Шанхайский Disneyland также временно закрыт на карантин.



Раньше сообщалось о том, что в Киеве был зафиксирован один случай заражения коронавирусом. Но, как выяснилось позже, украинский вирус совсем не такой, как китайский, а значит опасаться не стоит. Медики рекомендуют соблюдать меры предосторожности, чтобы уберечь себя от заражения.

А 27 января, состоялось заседание СНБО, на котором обсудили ситуацию новым коронавирусом из Китая. Так, украинцам было рекомендовано покинуть страну.