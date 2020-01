Ответственность за крушение пассажирского самолета в афганской провинции Газни взяла на себя террористическая организация Талибан. Об этом сообщает Pajhwok Afghan News.

Талибы заявили, что в результате авиакатастрофы погибли несколько американских солдат и офицеров.

After almost Five hours #Talban takes the credit of the Aircraft that crashed in #Ghazni province today , in a statement they said few US officers and soldiers were killed. pic.twitter.com/CQ5TJdTOvs