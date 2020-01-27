Крушение самолета в Афганистане: кто понесет ответственность [ Редактировать ]
Ответственность за крушение пассажирского самолета в афганской провинции Газни взяла на себя террористическая организация Талибан. Об этом сообщает Pajhwok Afghan News.
Талибы заявили, что в результате авиакатастрофы погибли несколько американских солдат и офицеров.
After almost Five hours #Talban takes the credit of the Aircraft that crashed in #Ghazni province today , in a statement they said few US officers and soldiers were killed. pic.twitter.com/CQ5TJdTOvs— Pajhwok Afghan News (@pajhwok) January 27, 2020
Раньше сообщалось о том, что это уже второй случай авиакатастрофы с пассажирским самолетом за этот месяц. 8 января украинский самолет разбился в Иране. Позже Зеленский поручил провести расследование крушения. Также в Иране заявили, что не передадут черные ящики рухнувшего самолета. Кроме того, ряд авиакомпаний отказались от полетов над Ираном.
Западные спецслужбы назвали свою версию трагедии, а позже стало известно, что украинский Boeing могли сбить по ошибке. Также было опубликовано видео страшной катастрофы.
Кроме того, на днях появилось новое видео катастрофы. А в Кабмине назвали два сценария. Также президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель. Политики обсудили ситуацию вокруг катастрофы самолета МАУ.
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