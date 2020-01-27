В понедельник, 27 января, в Киеве заминировали здание Центрального вокзала. Сотрудников и пассажиров эвакуируют в срочном порядке. Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци" в Facebook.

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Всех эвакуируют из-за анонимного сообщения о минировании.

"Временно ограничена работа Центрального железнодорожного вокзала в г.Киеве. Как только поступило анонимное сообщение о якобы заминировании вокзала. Всех работников и пассажиров вокзала эвакуировали. Объект проверяют взрывотехники, кинологи и работники правоохранительных органов", - говорится в сообщении.

Поезда курсируют по графику, посадка пассажиров осуществляется через прилегающие к центральному зданию переходы.

Раньше сообщалось о том, что в Киеве с вокзала экстренно эвакуируют людей. А также в киевском метро искали взрывчатку.

Также, мы писали о том, как будет выглядеть Центральный ЖД вокзал после реконструкции. Центральный вокзал в Киеве отреставрируют. Теперь он будет выглядеть совсем по-другому.