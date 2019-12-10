В Киеве украли детей и полиция ввела план "Перехват". Об этом сообщает "Сегодня".

12-летнюю девочку и еще одного ребенка якобы похитили на Крещатике из школы № 53. Выяснилось, что детей никто не похищал, а их забрали охранники, чтобы отвезти в бассейн.

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"В Шевченковское отделение полиции поступила информация о похищении ребенка. Был введен план "Перехват". Но на протяжении часа оказалось, что увезли двоих детей. И их никто не похищал. Родители отправили за своими двумя детьми охранников", - объяснили в полиции и добавили, что шум подняли другие дети.

"Дело в том, что, когда детей забирали мужчины – это увидели другие дети. Они перезвонили своим родителям, а те уже позвонили в полицию, сообщив о похищении. Сотрудники полиции связались с родителями детей, и они подтвердили, что попросили охранников забрать своих детей и отвезти их в бассейн. Операцию "Перехват" уже сняли. Дети вместе с родителями, и все в порядке", - сообщили в правоохранительных органах.

Ранее сообщалось о том, что помощницу депутата Украины пытались похитить.