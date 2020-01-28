До відповідальності можна притягти не тільки стрільця, а й керівництво закладу

В одному із запорізьких супермаркетів охоронець відстрілював горобців із пневматичної зброї. Такі дії обурили покупців. Якою була реакція керівництва закладу - дивіться в нашому сюжеті.

Світлини чоловіка з пневматичною рушницею облетіли сторінки запорізьких користувачів інтернету. Охоронець супермаркету незадовго до його закриття, полює на птахів у крамниці. Такі дії неабияк обурили людей.

"Нет, не так должно быть. Как-то по другому", - говорить Максим, покупець у магазині.

Причини таких дій охоронця, спробували дізнатися в супермаркеті.

"Вам кого позвать или как? - Хто стріляв? - Без понятия. - Вони вже зайшли, знімають? - Да, уже".

Поки намагаємося порахувати птахів, які літають у торговельному залі, з'являється керівництво.

"Наразі, ніяких коментарів. Вибачайте. До побачення", - говорить Юлія Несвицька, заступниця керівника магазину.

Та вже за кілька хвилин жінка повертається.

"Я ще раз перепрошую вашої уваги, на даний момент стосовно інциденту по відстрілу горобців проводиться службове розбіратєльство. Ну, це наші внутрішні справи. Я думаю, що будем вирішувать. Буде керівництво вирішувать, шо буде загрожувать охоронцеві", - говорить Юлія Несвицька, заступниця керівника магазину.

Керівництво запевняє: їм прикро за вчинок співробітника. Утім, як планують витурити птахів із магазину - не пояснили. А наша група помітила на полицях невідому речовину в пластикових ємностях.

"Ні, це не отрута, і не корм для горобців. Ми звісно ж не прикормлюємо їх в магазині", - говорить Юлія Несвицька, заступниця керівника магазину.

У головному управлінні Держпродспоживслужби в Запорізькій області наголосили: птахи в крамницях - це небезпечно! Вони можуть розносити інфекції. Кажуть, їх треба відловлювати спецзасобами.

"Травити і відстрілювати птахів категорично заборонено в таких закладах, а тим більше, шо це супермаркет. Це стосується не тільки птиці. Якщо це іде відстріл, то самі розумієте, що можуть буть і рікашети і таке інше. І може становити загрозу для життя і здоров'я людини", - говорить Віталій Д'яков начальник управління безпечності харчових продуктів і ветеринарної медицини, ГУ Держпродспоживслужби в Запорізькій області.

За такі дії, кажуть у відомстві, до відповідальності можна притягти не тільки стрільця, а й керівництво закладу.