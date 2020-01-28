Одному з керівників приватної компанії вже оголосили підозру

Розкрадання на майже три мільйони гривень виявили на держпідприємстві в Закарпатті. Для видобутку корисних копалин, зокрема перліту, представники приватної компанії орендували потужності держпідприємства.

При цьому орендарі незаконно продали понад 20 автівок та устаткування заводу.

Одному з керівників приватної компанії вже оголосили підозру. Йому світить до 12 років за ґратами.