Легенда баскетбола Коби Брайант погиб 26 января. Но, на месте катастрофы вертолета Sikorsky S-76 не обнаружили бортового самописца. Об этом рассказал представитель Национального совета транспортной безопасности.

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В авиакатастрофе погибло восемь человек вместе с легендарным баскетболистом Коби Брайантом. Пилот использовал iPad, на котором находились все данные о маршруте, погодных условиях и все необходимая информация.

Напомним, что легенда баскетбола Коби Брайант погиб в авиакатастрофе 26 января в возрасте 41 года. По первоначальным данным, на борту вертолета находились еще три человека. Это был частный вертолет.

Мы писали о том, что скончался известный актер и звезда "Монти Пайтона". А также podrobnosti.ua сообщали о том, что умер легендарный музыкант. Позже стало известно, что вместе с легендой погибла его 13-летняя дочь Джианна-Мария Оноре. Девочка летела на свою игру по баскетболу.

Смотрите также жуткие кадры с места катастрофы. Ранее сообщалось, что умер известный британский музыкант. А также мы писали о том, что умер звезда сериала "Американская история ужасов".