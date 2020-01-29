Лоукостер Wizz Air предоставит новую услугу - автоматическую регистрацию на рейс. После активации этой услуги система авиакомпании сама зарегистрирует вас на рейс. Отмечается, что произойдет это за 50 часов до вылета, однако за такое удобство придется доплатить. Об этом сообщает avianews.

Известно, что стоимость автоматической регистрации - полтора евро за каждого пассажира, и добавлять ее нужно в момент бронирования билета. При этом самостоятельная регистрация на рейс по прежнему будет бесплатной и открывается за 30 дней до вылета на сайте для тех путешественников, кто оплатил выбор мест.

Для остальных пассажиров самостоятельная регистрация через интернет откроется за 48 часов до вылета. Закрывается же онлайн-регистрация за 3 часа до вылета. После добавления функции автоматической регистрации система запросит номера телефонов пассажиров при перелете в границах шенгенской зоны. А при полетах между странами Шенгенской зоны и третьими странами нужно будет предоставить также паспортные данные. Сейчас эти данные клиенты Wizz Air должны вводить во время самостоятельной ручной регистрации.

Ранее сообщалось, что Wizz Air отказали в посадке украинским боксерам.