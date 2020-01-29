На четверг, 30 января, в Киеве объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Как сообщается, 30 января ночью на дорогах Киева ожидается гололедица, а утром и днем - порывы ветра до 15-20 м/с. Объявлен первый уровень опасности, желтый.

Кроме того, в четверг в Киеве прогнозируют мокрый снег.

"С целью предупреждения травматизма и избежания аварийных ситуаций, Управления по вопросам гражданской защиты КГГА призывает киевлян быть осторожными, передвигаясь по городу", - говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали, какой будет погода 30 января. А еще украинцев призвали быть осторожными на дороге. Кроме того, синоптики удивили резкой сменой погоды.

Также podrobnosti.ua писали о том, что синоптики предсказали "дождь" из игуан.