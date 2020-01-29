30 января принято отмечать день Антона Перезимника. В народе этот день называли еще днем Антонины-половины.

Люди искренне верили, что зима скоро закончится, радовались увеличению светового дня и солнечного света. Анализировали природные явления, приметы и предполагали, какой будет погода.

Что нельзя делать 30 января

Ни в коем случае нельзя лениться. Надо делать какие-то дела: убирать в доме, готовить, шить, вязать.

Также категорически запрещено выяснять отношения, встречаться с недругами и недоброжелателями. Есть риск спровоцировать конфликт, тем самым навредить своему здоровью.

Что делать 30 января

В древности в этот день пытались запугать всякую нечисть, чтобы она не подходила к жилью. Для этого выходили на ближайший перекресток и начинали идти домой задом наперед. Если сумеешь сделать это и не упасть, то потом нужно перечеркнуть свои следы палкой и замести снегом, чтобы колдуны, ведьмы и злые силы не проникли в дом.

Приметы на 30 января:

Идет снег - примета к тому, что будет поздняя весна.

Если белки 30 января собираются стайками в одном дупле, морозы будут длинные и сильные.

Лиса легла на снег - будут холода.

Если месяц лишь изредка выглядывает из-за туч, можно надеяться на хороший урожай зерновых.

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