Приметы на 30 января: что нужно сделать [ Редактировать ]
30 января принято отмечать день Антона Перезимника. В народе этот день называли еще днем Антонины-половины.
Люди искренне верили, что зима скоро закончится, радовались увеличению светового дня и солнечного света. Анализировали природные явления, приметы и предполагали, какой будет погода.
Что нельзя делать 30 января
Ни в коем случае нельзя лениться. Надо делать какие-то дела: убирать в доме, готовить, шить, вязать.
Также категорически запрещено выяснять отношения, встречаться с недругами и недоброжелателями. Есть риск спровоцировать конфликт, тем самым навредить своему здоровью.
Что делать 30 января
В древности в этот день пытались запугать всякую нечисть, чтобы она не подходила к жилью. Для этого выходили на ближайший перекресток и начинали идти домой задом наперед. Если сумеешь сделать это и не упасть, то потом нужно перечеркнуть свои следы палкой и замести снегом, чтобы колдуны, ведьмы и злые силы не проникли в дом.
Приметы на 30 января:
- Идет снег - примета к тому, что будет поздняя весна.
- Если белки 30 января собираются стайками в одном дупле, морозы будут длинные и сильные.
- Лиса легла на снег - будут холода.
- Если месяц лишь изредка выглядывает из-за туч, можно надеяться на хороший урожай зерновых.
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