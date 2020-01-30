"Раскаленное золото": ученые опубликовали впечатляющие снимки Солнца [ Редактировать ]
Телескоп на Гавайях впервые заснял детальные снимки поверхности Солнца. Фотографии впечатляющего разрешения опубликованы в пресс-релизе Американского Национального фонда науки.
Четырехметровый "Солнечный телескоп Дэниел Иноуэ, DKIST " расположился на высоте около трех километров на одном из гавайских островов.
При максимальном увеличении DKIST позволяет различать объекты размерами менее 30 километров и создавать панорамные изображения с охватом до 40 тысяч километров.
На снимках, представленных Национальным фондом науки, можно различить гранулы солнечной фотосферы (около 1000 километров в поперечнике). Раскаленная плазма поднимается к поверхности по центру гранулы, остывая темнеет и стекает вдоль краев. Картина чем-то похожа на разваренную гречку в кастрюле.
Директор DKIST пояснил значимость таких фотографий:
"Чтобы раскрыть главные тайны Солнца, нам необходимо не только ясно видеть эти структуры с расстояния в 150 миллионов километров, но и точно измерять силу и направления магнитных полей у поверхности, а также прослеживать их продолжения в раскаленной короне, внешней части солнечной атмосферы".
Что касается практической ценности полученных фотографий, то известно, что солнечная радиация способна не только влиять на самочувствие некоторых землян (пресловутые магнитные бури), но и наносить вред различному оборудованию, в том числе системам навигации и связи.
Исследования процессов на поверхности Солнца могут помочь в прогнозировании и защите от вредной активности нашего светила.
Тем временем на единственной орбитальной станции землян - беда. МКС оказалась под угрозой разгерметизации. Однако даже такие проблемы не остановили астронавтов NASA, которые впервые в истории испекли печенье, испытав печку для будущих космических экспедиций.
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