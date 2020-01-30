На границе США и Мексики рухнула часть строящейся "стены Трампа". Инцидент произошел из-за порыва сильного ветра. Об этом сообщает The Guardian.

Часть стены упала на мексиканскую сторону.

"К счастью, мексиканские власти быстро отреагировали и смогли перекрыть движение на соседней улице", - сказал один из пограничников.

Он также отметил, что инцидент будет обсуждаться со строительным подрядчиком, чтобы избежать подобного в будущем.

Американский президент Дональд Трамп обещал построить стену на границе между США и Мексикой в ходе своей предвыборной кампании в 2016 году. Он вводил режим ЧП на территории страны, чтобы перераспределить средства из других проектов. Летом 2019-го Верховный суд одобрил выделение 2,5 миллиарда долларов из фондов Пентагона на строительство стены.

Стена на границе США и Мексики предназначена для предотвращения незаконного перехода границы мексиканцами.

Ранее, 28 января, президент США Дональд Трамп показал карту новых границ Палестины. В свою очередь правительство Палестины резко отреагировало на "сделку века" и отвергло ее.