"Стена Трампа" рухнула [ Редактировать ]
На границе США и Мексики рухнула часть строящейся "стены Трампа". Инцидент произошел из-за порыва сильного ветра. Об этом сообщает The Guardian.
Часть стены упала на мексиканскую сторону.
"К счастью, мексиканские власти быстро отреагировали и смогли перекрыть движение на соседней улице", - сказал один из пограничников.
Он также отметил, что инцидент будет обсуждаться со строительным подрядчиком, чтобы избежать подобного в будущем.
Американский президент Дональд Трамп обещал построить стену на границе между США и Мексикой в ходе своей предвыборной кампании в 2016 году. Он вводил режим ЧП на территории страны, чтобы перераспределить средства из других проектов. Летом 2019-го Верховный суд одобрил выделение 2,5 миллиарда долларов из фондов Пентагона на строительство стены.
Стена на границе США и Мексики предназначена для предотвращения незаконного перехода границы мексиканцами.
Ранее, 28 января, президент США Дональд Трамп показал карту новых границ Палестины. В свою очередь правительство Палестины резко отреагировало на "сделку века" и отвергло ее.
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