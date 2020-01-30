В Киеве значительно ухудшилась эпидемиологическая ситуация по заболеваемости детей гриппом и ОРВИ. Об этом сообщается на сайте Киевской городской государственной администрации.

Известно, что из-за этой ситуации в столице закрыты на карантин семь школ.

Наибольший процент отсутствующих учеников в школах Святошинского (23%), Дарницкого (23%) и Оболонского (21%) районов. Средний показатель отсутствующих по городу - 20%. Полностью прекращены занятия в семи школах и отдельных классах 34 школ столицы, - говорится в сообщении.

В КГГА отметили, что руководство школ имеют право поклассово отправлять детей на карантин, если в учебное заведение ходят 20% общего количества школьников

Раньше сообщалось о том, что в Ужгороде закрыли школы из-за вспышки гриппа. А также смотрите, как защититься от гриппа.

Тем временем врач-эпидемиолог Центра общественного здоровья Украины Оксана Кошалко предупредила, что Украина приближается к пику заболеваемости гриппом и ОРВИ. Медик отметила, что снижение эпидемии произойдет не скоро, даже несмотря на карантины в некоторых учебных заведениях.