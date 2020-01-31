Известная украинская артистка Maruv показала оригинальное фото. Соответствующую публикацию она сделала в популярной социальной сети Instagram.

Tropical nights on Bali, - подписала фото артистка.

На снимке певица с синими волосами позирует на камеру. Одета Maruv в прозрачную тунику в дырах.

Данная публикация вызвала бурю комментариев у пользователей сети: "Ух ты нифига себе как красиво", "Шикарная красотка", "Зажигалочка" ,"Очень секси", "Так держать", "ВАУ", "Секси", Просто красиво! Женщина кошка".

Раньше сообщалось о том, что Maruv показала редкое фото с мужем, а также певица рассердила поклонников новым образом.

Кроме того, Ани Лорак похвасталась роскошной фигурой, а Настя Каменских в купальнике "взорвала" сеть откровенным фото.

В Киеве задержали мужчину, который обокрал машину известной украинской певицы Maruv. Напомним, неизвестные разбили стекло и похитили из салона сумку с деньгами и ценностями.



Мужчина арестован с правом выхода под залог в размере 630 тысяч гривен. Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.