Maruv в прозрачной тунике покорила поклонников [ Редактировать ]
Известная украинская артистка Maruv показала оригинальное фото. Соответствующую публикацию она сделала в популярной социальной сети Instagram.
Tropical nights on Bali, - подписала фото артистка.
На снимке певица с синими волосами позирует на камеру. Одета Maruv в прозрачную тунику в дырах.
Данная публикация вызвала бурю комментариев у пользователей сети: "Ух ты нифига себе как красиво", "Шикарная красотка", "Зажигалочка" ,"Очень секси", "Так держать", "ВАУ", "Секси", Просто красиво! Женщина кошка".
Раньше сообщалось о том, что Maruv показала редкое фото с мужем, а также певица рассердила поклонников новым образом.
Кроме того, Ани Лорак похвасталась роскошной фигурой, а Настя Каменских в купальнике "взорвала" сеть откровенным фото.
В Киеве задержали мужчину, который обокрал машину известной украинской певицы Maruv. Напомним, неизвестные разбили стекло и похитили из салона сумку с деньгами и ценностями.
Мужчина арестован с правом выхода под залог в размере 630 тысяч гривен. Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
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