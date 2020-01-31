Смертельный коронавирус добрался до Великой Британии [ Редактировать ]
Министерство здравоохранения Великобритании зафиксировало два случая заражения новым типом коронавируса 2019-nCoV. Об этом сообщает BBC.
Отмечается, что заболевшие - члены одной семьи.
Других подробностей о том, как и где проходит лечение больных, не сообщается.
Раньше сообщалось о том, что коронавирус зафиксировали в 18 странах. А также в Киеве был зафиксирован один случай заражения коронавирусом. Но, как выяснилось позже, украинский вирус совсем не такой, как китайский, а значит опасаться его не стоит. Медики рекомендуют соблюдать меры предосторожности, чтобы уберечь себя от заражения.
А один из крупнейших китайских городов Тяньцзинь принял решение о введении военного положения из-за смертоносного коронавируса.
Также читайте, как в Пекине сотрудниками полиции был арестован мужчина-пранкер, который написал в социальных сетях, что умышленно заражал людей новым коронавирусом. А в Китае собака спасла своей хозяйке жизнь. Пес по имени Кими испортил паспорт женщины.
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