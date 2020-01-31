Министерство здравоохранения Великобритании зафиксировало два случая заражения новым типом коронавируса 2019-nCoV. Об этом сообщает BBC.



Отмечается, что заболевшие - члены одной семьи.



Других подробностей о том, как и где проходит лечение больных, не сообщается.

Раньше сообщалось о том, что коронавирус зафиксировали в 18 странах. А также в Киеве был зафиксирован один случай заражения коронавирусом. Но, как выяснилось позже, украинский вирус совсем не такой, как китайский, а значит опасаться его не стоит. Медики рекомендуют соблюдать меры предосторожности, чтобы уберечь себя от заражения.

А один из крупнейших китайских городов Тяньцзинь принял решение о введении военного положения из-за смертоносного коронавируса.

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