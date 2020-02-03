Погода на 4 января - прогноз синоптиков [ Редактировать ]
В ближайшие дни погода в Украине значительно ухудшится. Известно, что в ближайшие дни в центральных, восточных, западных и южных областях ожидаются снегопады и сильные порывы ветра. Об этом сообщает "РБК-Украина", ссылаясь на данные Укргидрометцентра.
Отмечается, что днем 4 февраля на Закарпатье и Прикарпатье ожидается значительный дождь и мокрый снег, а ночью 5 февраля регион засыплет снегом - до 10-20 см на равнине и 35-40 см в горах. Синоптики предупреждают о порывах ветра 15-20 м/с (в горах 25 м/с), метелях, снежных заносах на дорогах и гололеде.
Ранее сообщалось, что из-за непогоды в Украине более 600 населенных пунктов обесточены. 31 января в результате осложнения погодных условий (осадки и порывы ветра) в результате срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП остаются обесточенными 602 населенных пункта в двух областях.
Смотрите также видео, на котором кафе в Мельбурне (Австралия) страдает от аномального крупного града. Ранее сообщалось, что украинцев призвали быть осторожными на дороге. Кроме того, синоптики удивили резкой сменой погоды
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