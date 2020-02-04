Але синоптики попереджають - до нас суне циклон з холодом та значними опадами. В Україні оголосили штормове попередження. Від сьогодні сильний сніг та вітер огорне західні регіони.

Завтра негода дістанеться центральних областей. Потужні хуртовини прогнозують на Дніпропетровщині та Кіровоградщині. У ДСНС закликають водіїв враховувати ускладнення погодних умов при плануванні поїздок.