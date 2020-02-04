В Днепре двое детей подожгли квартиру [ Редактировать ]
Во вторник, 4 января, в Днепре на улице Коксовой случилось происшествие. Известно, что в одной из квартир внезапно вспыхнул пожар. В этот момент в квартире находились двое малолетних детей. Об этом сообщает "Информатор".
По предварительной информации, дети были в квартире одни. Взрослые гостили у соседей. Дети решили приготовить еду и налили масло на раскаленную сковороду. Неизвестно, что пошло не так, но пламя моментально перекинулось на стены и потолок.
Происшествие обошлось без пострадавших. Потушить огонь удалось до приезда спасателей.
Детей вывели из задымленной квартиры и дали помещению проветриться. На место вызвали сотрудников полиции, которые сейчас выясняют все обстоятельства произошедшего.
Добавим, что в Харькове мужчина принес на работу гранату и угрожал взорвать ее. Правоохранителям удалось задержать злоумышленника.
Также, в Киевской области в страшном пожаре погибли отец и двое детей.
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