В Киеве вспыхнула электричка [ Редактировать ]
В понедельник, 3 февраля, в Киеве по адресу улица Качалова, 5 произошел пожар. Известно, что огонь охватил один из вагонов электропоезда, который стоит в депо.Об этом сообщила "Информатору" пресс-секретарь ГСЧС Киева Светлана Водолага.
На тушение направили спасателей из ближайших частей. Перед тушением вагон обесточили. Предварительно, обошлось без пострадавших.
После ликвидации в пресс-службе ГСЧС сообщили, что возгорание произошло в туалете промежуточного вагона. Огонь повредил туалет, тамбур и частично салон вагона. Сидения не повреждены. На месте работали пять единиц техники и 23 человека личного состава. Информация о причинах возгорания будет установлена позже.
Добавим, что в Харькове мужчина принес на работу гранату и угрожал взорвать ее. Правоохранителям удалось задержать злоумышленника.
Также, в Киевской области в страшном пожаре погибли отец и двое детей.
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