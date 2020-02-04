На полях Мюнхенской конференции по безопасности пройдет встреча министров иностранных дел стран, граждане которых погибли в авиакатастрофе в Иране. Об этом пишет "РБК-Украина".

В частности, в МИД подтвердили, что такие планы сейчас прорабатываются.

"На полях конференции по безопасности 14-16 февраля планируется встреча глав МИД стран, граждане которых погибли в результате катастрофы самолета МАУ", - заявили в МИД.

Напомним, 8 января украинский самолет разбился в Иране. Позже Зеленский поручил провести расследование крушения. Также в Иране заявили, что не передадут черные ящики рухнувшего самолета. Кроме того, ряд авиакомпаний отказались от полетов над Ираном.

Западные спецслужбы назвали свою версию трагедии, а позже стало известно, что украинский Boeing могли сбить по ошибке. Также было опубликовано видео страшной катастрофы.

В пятницу, 17 января, в Украину вернулись эксперты авиакомпании МАУ, которые работали на месте авиакатастрофы украинского самолета Boeing в Иране.

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Кроме того, ряд авиакомпаний отказались от полетов над Ираном.