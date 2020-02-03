Авиакатастрофа с МАУ: Иран обвинил Украину в "сливе" секретной информации [ Редактировать ]
В понедельник, 3 февраля, власти Ирана обвинили Украину в том, что в стране"слили" в средства массовой информации предоставленные Киеву секретные данные в рамках расследования по сбитому Boeing "Международных украинских авиалиний". Об этом сообщает "Главред".
Тегеран заявил, что больше не будет делиться с украинской стороной новыми доказательствами по делу о крушении самолета.
Напомним, 8 января украинский самолет разбился в Иране. Позже Зеленский поручил провести расследование крушения. Также в Иране заявили, что не передадут черные ящики рухнувшего самолета. Кроме того, ряд авиакомпаний отказались от полетов над Ираном.
Западные спецслужбы назвали свою версию трагедии, а позже стало известно, что украинский Boeing могли сбить по ошибке. Также было опубликовано видео страшной катастрофы.
В пятницу, 17 января, в Украину вернулись эксперты авиакомпании МАУ, которые работали на месте авиакатастрофы украинского самолета Boeing в Иране.
Также читайте о том, что Канада, Украина, Швеция, Афганистан и Великобритания с совместным заявлением обратились в Ирану.
Кроме того, ряд авиакомпаний отказались от полетов над Ираном.
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