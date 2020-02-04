Во вторник, 4 февраля, в Киеве засняли "огненный троллейбус", который ехал по улице. Соответствующее видео появилось в Telegram-канале "Киев Оперативный".

Инцидент произошел на жилом массиве Отрадный.

У транспорта также было выбито лобовое стекло. Других подробностей не сообщается.

Ранее сообщалось, что под Тернополем мужчина застрял в окне и погиб. А также под Луганском горе-мать заморила голодом ребенка.

Добавим, что в Киеве ищут девушку, которая ушла выкидывать мусор и не вернулась. Позже появилась информация о месте нахождении девушки, однако родственникам так и не удалось выйти на связь с пропавшей.

Ранее сообщалось, что под Киевом Toyota на куски разорвала мужчину, а также в Днепре мужчина угодил под колеса Mercedes.

Кроме того, мы писали Ранее сообщалось, что в Киеве произошло более сотни аварий за сутки.