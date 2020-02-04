В Киеве засняли "огненный троллейбус" (видео) [ Редактировать ]
Во вторник, 4 февраля, в Киеве засняли "огненный троллейбус", который ехал по улице. Соответствующее видео появилось в Telegram-канале "Киев Оперативный".
Инцидент произошел на жилом массиве Отрадный.
У транспорта также было выбито лобовое стекло. Других подробностей не сообщается.
Ранее сообщалось, что под Тернополем мужчина застрял в окне и погиб. А также под Луганском горе-мать заморила голодом ребенка.
Добавим, что в Киеве ищут девушку, которая ушла выкидывать мусор и не вернулась. Позже появилась информация о месте нахождении девушки, однако родственникам так и не удалось выйти на связь с пропавшей.
Ранее сообщалось, что под Киевом Toyota на куски разорвала мужчину, а также в Днепре мужчина угодил под колеса Mercedes.
Кроме того, мы писали Ранее сообщалось, что в Киеве произошло более сотни аварий за сутки.
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