В среду, 5 февраля, в Киеве в районе Конча-Заспы произошло серьезное ДТП. Известно, что из-за непогоды лоб в лоб столкнулись Jeep и Renault. Водитель последнего скончался. Об этом сообщает "Информатор".

Отмечается, что ДТП случилось в условиях сильного мокрого снега и плохой видимости. Автомобили Renault и Jeep двигались на встречу друг другу. По предварительной информации внедорожник выехал на встречную полосу и протаранил Renault.

Автомобиль вылетел с дороги, а двоих людей зажало в салоне. Их пришлось доставать спасателям. Когда водителя Renault деблокировали, он был уже мертв. Пассажирку с травмами доставили в больницу. Владелец Jeep пострадал меньше всего, но также попросил помощи медиков. Точные причины аварии устанавливаются.

Раньше сообщалось о том, что в Кременчуге мужчина попал под колеса фуры. А под Львовом в жутком ДТП скончалась 15-летняя девочка. Также недавно в Борисполе патрульные сбили насмерть человека.

В Киеве в страшном дорожно-транспортном происшествии погиб человек, а также Toyota Land Cruiser "слетел" с дороги в водоем.