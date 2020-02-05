Вырезали из авто погибшего: на въезде в Киев произошло страшное ДТП [ Редактировать ]
В среду, 5 февраля, в Киеве в районе Конча-Заспы произошло серьезное ДТП. Известно, что из-за непогоды лоб в лоб столкнулись Jeep и Renault. Водитель последнего скончался. Об этом сообщает "Информатор".
Отмечается, что ДТП случилось в условиях сильного мокрого снега и плохой видимости. Автомобили Renault и Jeep двигались на встречу друг другу. По предварительной информации внедорожник выехал на встречную полосу и протаранил Renault.
Автомобиль вылетел с дороги, а двоих людей зажало в салоне. Их пришлось доставать спасателям. Когда водителя Renault деблокировали, он был уже мертв. Пассажирку с травмами доставили в больницу. Владелец Jeep пострадал меньше всего, но также попросил помощи медиков. Точные причины аварии устанавливаются.
Раньше сообщалось о том, что в Кременчуге мужчина попал под колеса фуры. А под Львовом в жутком ДТП скончалась 15-летняя девочка. Также недавно в Борисполе патрульные сбили насмерть человека.
В Киеве в страшном дорожно-транспортном происшествии погиб человек, а также Toyota Land Cruiser "слетел" с дороги в водоем.
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