США назвали винуватих у ескалації конфлікту у Сирії [ Редактировать ]
США звинуватили Башара Асада, Росію та Іран в ескалації конфлікту в Ідлібській зоні розмежування. Про це йдеться у заяві держсекретаря Майка Помпео. За його словами, напад асадівських військ на спостережні пости Туреччини - це серйозна ескалація.
Нагадаю, напередодні сили Асада атакували турецькі підрозділи, які чергували у зоні розмежування в Ідлібі. Загинуло п'ятеро турецьких військових і троє цивільних. У відповідь Анкара ліквідувала 76 військовослужбовців сирійських урядових військ.
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