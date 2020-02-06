60 мільйонів спрямують на потреби ВООЗу

675 мільйонів доларів потребує Всесвітня організація охорони здоров'я, щоб не допустити поширення світом коронавірусу. Про це заявив генеральний директор організації.

За його словами, 60 мільйонів спрямують на потреби ВООЗу, решту суми нададуть країнам, які потребують фінансової підтримки у боротьбі з вірусом.