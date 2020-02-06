ВООЗ просить $675 млн на боротьбу із коронавірусом 2019-nCoV [ Редактировать ]
675 мільйонів доларів потребує Всесвітня організація охорони здоров'я, щоб не допустити поширення світом коронавірусу. Про це заявив генеральний директор організації.
За його словами, 60 мільйонів спрямують на потреби ВООЗу, решту суми нададуть країнам, які потребують фінансової підтримки у боротьбі з вірусом.
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