В Сибири побит температурный рекорд [ Редактировать ]
В среду, 5 февраля, в России, в Тюменской области, в Сибири, был зафиксирован температурный рекорд. Так, температура в плюс 1,5 градуса, что является исключительно высоким уровнем для региона. Об этом сказал научный руководитель "Гидрометцентра России" Роман Вильфанд , сообщает "Интерфакс".
Невероятная теплынь в Сибири. Вчера в Тюмени был установлен рекорд: +1,5 градуса. Мы уже свыклись, что в Москве температура выше нуля, но Тюменская область знаменита своими морозами. Предыдущий рекорд был +0,5 градуса.
В России складывается уникальная ситуация, когда температура в традиционно "морозных" регионах Сибири - Омской, Томской, Новосибирской областях - 8 и 9 февраля будет выше, чем в Краснодарском крае.
"Удивительно, но в этих регионах днем будет оттепель", - сказал ученый.
Напомним, в среду, 5 февраля, погода в Украине резко ухудшилась. Из-за метели и полуметрового снега объявили штормовое предупреждение, а также похолодание до -16. Раньше сообщалось о том, что из-за непогоды в Украине более 600 населенных пунктов обесточены.
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