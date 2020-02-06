В среду, 5 февраля, в России, в Тюменской области, в Сибири, был зафиксирован температурный рекорд. Так, температура в плюс 1,5 градуса, что является исключительно высоким уровнем для региона. Об этом сказал научный руководитель "Гидрометцентра России" Роман Вильфанд , сообщает "Интерфакс".

Невероятная теплынь в Сибири. Вчера в Тюмени был установлен рекорд: +1,5 градуса. Мы уже свыклись, что в Москве температура выше нуля, но Тюменская область знаменита своими морозами. Предыдущий рекорд был +0,5 градуса.

В России складывается уникальная ситуация, когда температура в традиционно "морозных" регионах Сибири - Омской, Томской, Новосибирской областях - 8 и 9 февраля будет выше, чем в Краснодарском крае.

"Удивительно, но в этих регионах днем будет оттепель", - сказал ученый.

Напомним, в среду, 5 февраля, погода в Украине резко ухудшилась. Из-за метели и полуметрового снега объявили штормовое предупреждение, а также похолодание до -16. Раньше сообщалось о том, что из-за непогоды в Украине более 600 населенных пунктов обесточены.