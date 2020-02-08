В разгар зимнего сезона, когда каждому человеку необходимы витамины, в наш рацион необходимо нужно ввести множество фруктов. Обязательно необходимо есть ежедневно цитрусовые, поскольку это источник полезных витаминов. Они укреплю наш имунитет.

Мандарины, лимоны, апельсины, грейпфруты, лайм - эти все фрукты невероятно полезны. В них содержатся витамины А, В1, В2, D, К, Р, РР, кальций, калий, железо, бета-каротин, органические кислоты, клетчатка, фруктоза, сахароза и другие полезные вещества.

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Потребление цитрусовых очень полезно для сердца. Волокна в цитрусовых улучшают уровень хорошего холестерина и снижают плохой.

Также, эти фрукты убивают болезнетворные бактерии и воспаления. В лимон полезный элемент цитрин выводит из организма токсины, что хорошо влияет на кожу.

Цитрусовые богаты клетчаткой, которая понижает уровень холестерина в крови и подавляет чувство голода.