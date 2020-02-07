Кофе - популярный напиток, который обожают множество людей. Безусловно многие из нас уже не представляют своей жизни без чашечки ароматного напитка, однако никто не думает о том, что этот напиток может навредить нашему организму. Об этом передает newsyou.info.

Известно, что очень часто кофе может провоцировать бессонницу и тахикардию. Часто пить кофе нельзя также людям, которые страдают на гипертонию, поскольку это может вызвать гипертонический криз.

Этот напиток содержит вещество кафестол, которое способствует повышению уровня холестерина. Снизить содержание этого вредного вещества помогает использование бумажных фильтров в кофеварках.

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