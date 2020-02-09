В субботу, 8 февраля, в Таиланде произошла массовая стрельба. В результате инцидента погибли не менее 30 человек. Об этом сообщают местные СМИ, передает "РБК-Украина".

Отмечается, что по состоянию на 9 февраля число погибших в результате стрельбы достигло 30 человек. Также сообщается о 58 пострадавших.

Напомним, ранее сообщалось, что полиция Таиланда ликвидировала военнослужащего, который устроил массовую стрельбу. Его обезвредили в торговом центре Terminal 21, где он скрывался более 17 часов.

Ранее сообщалось, что под Донецком открыли стрельбу из автомобиля, а также в Киеве произошла жуткая перестрелка.

Кроме того, в Афганистане произошла перестрелка.