В понедельник, 10 февраля, стало известно, что число погибших от коронавируса нового типа в китайской провинции Хубэй уже достигло 871. Об этом передает Reuters.

Как сообщает комитет здравоохранения, число заразившихся в провинции уже составляет 29631 человек. На сегодня 1795 пациентов выписаны из больниц.

Количество новых случаев заражения в провинции составляет 2618 человек, из которых 1921 в эпицентре распространения коронавируса - городе Ухань, эпицентре распространения коронавируса.

Мы писали о том, что возле берегов Японии круизный лайнер Diamond Princess задержали на двухнедельный карантин.

Раньше сообщалось о том, что Всемирная организация здравоохранения сообщила, что риска заразиться коронавирусом через посылки из Китая нет.

Кроме того, стало известно, что на лайнере Diamond Princess обнаружили коронавирус у украинца.